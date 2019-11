Kapelaan Kock werd drie dagen voor de bevrijding vermoord

Rien van Broekhoven (81) voelt zich nog steeds een beetje trots als hij terugdenkt aan die middag in 1944, toen de kapelaan bij zijn ouders had aangeklopt. Hier, in dit huis, in het West-Brabantse Welberg, woonde hij als jongetje van 6 al. Nog ziet hij de kapelaan deze woonkamer binnenstappen, een paar maanden voor de bevrijding van het dorp. Of kleine Rien met Kerstmis bij het mannenkoor de solo mocht zingen van Er is een kindeke geboren op aard.

Kapelaan Kock (34) was populair in het dorp van zo’n vijfhonderd tot zeshonderd inwoners, en Rien was dolblij met het nieuws. En wat een geweldige indruk gaf het, een paar dagen later, toen Rien zijn kinderstem door de dorpskerk hoorde galmen, begeleid door de zware stemmen van het grote mannenkoor.