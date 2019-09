Zelfs de nonnen feestten mee, maar toen moest het ergste nog komen: de Duitse tegenaanval

Tot de nazomer van 1944 blijft het vrij rustig in Veghel. Maar dan worden de eerste Engelse soldaten in het dorp gesignaleerd, vier dagen voor de massale luchtlanding van Market Garden. ‘Jammer genoeg waren ze krijgsgevangenen’, schrijft de in Veghel verblijvende pater Jan de Hosson op 13 september in zijn dagboek over de ‘zeventig Engelse soldaten’. ‘Heel het dorp was in opschudding. Overal werd gewuifd en de Tommies wuifden terug of staken twee vingers omhoog, het V-teken. Het front kan niet meer ver zijn.’

De ‘regen parachutes’ die een paar middagen later volgt, noemt de pater ‘een onvergetelijk gezicht’. Ook de 92-jarige Mies herinnert zich de parachutes, in alle kleuren die ze zich kan voorstellen. ‘Ik wist niet wat ik zag.’ Veghel werd diezelfde 17 september met weinig geweld bevrijd – de meeste Duitsers waren al gevlucht – en Mies merkte vooral de stilte van het gemarcheer van de Amerikanen. ‘Ze hadden rubberen zolen’, zegt ze. ‘Anders dan bij dat eindeloze Duitse gehak-hak-hak hoorde je helemaal niets. Heerlijk was dat.’