Thea hielp op hoogbejaarde leeftijd Syrische vluchtelingen, omdat ze zelf vluchteling was geweest

Haar telefoonnummer gaf geen gehoor. En bij navraag bleek dat ze Thea bij het Taalpunt in de lokale bibliotheek ook al weken niet gezien hadden. ‘Het is zo’n sterke, krachtige vrouw’, reageerde Taalpunt-coördinator Remko Jas geruststellend. ‘Ze zal wel op vakantie zijn.’ Twee weken later kwam toch het slechte nieuws: Thea had een herseninfarct gehad en lag in het ziekenhuis.

Het interview leek van de baan, zeker toen ze even later ook nog uit bed viel en daarbij haar arm brak. ‘Ze ziet het even niet meer zitten’, zei een nicht. Tot de telefoon opnieuw ging. Thea wilde haar verhaal alsnog vertellen, juist nu het nog kon. Of we ook in het Rotterdamse Havenziekenhuis konden afspreken.

Daar kijkt Thea nu, tijdens het interview in het najaar van 2019, vanaf het café op de vijfde verdieping over de Maas uit. Als meisje uit een schippersgezin heeft ze daar vaak gevaren. Haar geheugen heeft door het infarct een tik gehad, zegt haar nicht. ‘Ze herinnert zich veel, maar haalt soms tijden en plaatsen door elkaar.’ Wanneer Thea tijdens de oorlog precies in haar geboorteplaats Ubbergen was en wanneer in Maasbracht, waar ze met het schip van haar vader lag, of wanneer in Zwijndrecht, waar ze naar kostschool ging, weet ze niet meer precies.