Bevrijd, maar een nieuwe vijand: Corrie leefde twee jaar in het water

‘Ik vond het briefje in de polder vlak bij ons huis, waar ik altijd mocht spelen omdat daar geen mijnen lagen. Het was een half A4’tje, wit, met tekst erop in dikke zwarte letters. Ik raapte het op, maar kon als meisje van 5 niet lezen wat erop stond – het was ook nog eens in het Engels. Dus snelde ik naar huis om het aan mijn ouders te laten zien. Toen zij lazen dat iedereen naar het midden van het eiland moest – het briefje was gedropt uit een geallieerd vliegtuig – wisten ze wat er zou gaan gebeuren.

‘Ons eiland Walcheren was een vesting. De Duitsers zaten verscholen in bunkers over het hele eiland, omgeven door mijnenvelden. Laat daar water inlopen en ze hebben geen andere keuze dan weg te gaan. Dus braken de geallieerden eind 1944 de dijken door. Het doel was om door te stoten naar de haven van Antwerpen.