Hoe honderden Arnhemmers overleefden in het Openluchtmuseum

Bobs ouders – uitbaters van een pension met acht à negen kamers – zaten al aan de gedekte tafel, in gezelschap van drie kamerbewoners. Net toen de soep was opgeschept – ‘mijn moeder wist er altijd iets smakelijks van te maken’ – sloeg in de nabijheid van het huis een bom in. ‘De schoorsteen werd in één klap geveegd’, zegt Bakkenes. En al het vrijkomende roet werd de eetkamer ingeblazen: Bakkenes senior had juist de kachel van de muur geschoven omdat de volgende dag de schoorsteenveger zou komen. ‘De oude mevrouw Sepp sloeg van schrik met stoel en al achterover, de soeplepel nog in de hand.’ Zijn vader, die het dichtst bij het rookkanaal zat, kwam onder het uitspreken van een luide vloek op de grond terecht.

Bij de bominslag waren, zo bleek later die dag, elf mensen om het leven gekomen. Jopie Brandts, het jongetje dat met het bezit van zes stroken zilverpapier de begeerte van Bob Bakkenes had gewekt, was één van hen. Bakkenes was wellicht de laatste die hem heeft levend heeft gezien, kruipend op het dak van de naburige Wehrmacht-garage. Dat beeld is hem altijd bijgebleven. Vijftien jaar geleden bleek hem, na enig buurtonderzoek, dat het jongetje op het dak geen Jopie Brandts heette, maar Benjamin Nathans. ‘Ondergedoken voor de Duitsers, maar gedood door een Engelse bom.’ Nog steeds heeft Bakkenes het er te kwaad mee.

Bob Bakkenes en zijn volwassen huisgenoten hadden geen idee wat zich buiten, in de stad, afspeelde. ‘We hebben even geschuild aan de overkant, bij kapsalon Fiet. Ikzelf ben naar buiten geglipt, om te kijken wat er allemaal aan de hand was. Maar ik werd onmiddellijk teruggestuurd.’ Daarna kreeg de behoefte aan normaliteit meteen weer de overhand. Bakkenes’ ouders en de pensiongasten begonnen nog diezelfde dag met een grote schoonmaak. Vanachter de geblindeerde ramen probeerden ze een indruk te krijgen van de gebeurtenissen in Arnhem. De aanblik van vluchtende Duitsers wekte nog verwachtingen. ‘Maar na een paar dagen beseften we dat het fout ging. Door de spleten in de jaloezieën zagen we, met tranen in de ogen, Engelsen die in krijgsgevangenschap werden afgevoerd. Nooit zal ik hun rode baretten, hun kaki uniformen en hun on-Duitse manier van marcheren vergeten. Ze straalden iets onverzettelijks uit, maar ze waren niet de overwinnaars van déze veldslag. Dat was ongelooflijk bitter. Ook voor mij, als kind.’