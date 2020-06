De schimmenrijkjes in de Waddenzee werden een voor een bevrijd. ‘De Duitsers waren opgefokt’

‘Eruit, of ik schiet u dood!’, schreeuwde de Duitse officier. Wim de Boer was amper 21 jaar. Toch had de commandant van de Binnenlandse Strijdkrachten op Ameland de posthuisjongen uit Hollum op 11 mei 1945 op de fiets naar het postkantoor in Nes gestuurd. Dat zou hij moeten bezetten: de jonge vrouw die het postkantoor bemande, had een affaire met een Duitse commandant. Nu de nadagen van de oorlog ook op Ameland naderden, zou zij alle telefooncontact met de vaste wal kunnen verbreken. Zo was het immers ook op Terschelling gegaan.

‘Hij schelden, ik schelden. Ik wees op de band om mijn arm: de BS had het nu voor het zeggen. Ik dacht: u kunt willen wat u wilt, maar ik ga hier niet weg. Ik weet niet meer hoe ik het voor elkaar kreeg, maar uiteindelijk bond de officier in.’ Dat was 75 jaar geleden, Wim de Boer is inmiddels 96 jaar. In verzorgingstehuis De Stelp in Hollum vertelt hij het verhaal alsof het gister gebeurde.