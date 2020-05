Merlyn en Peter overleefden als kleuters de onderduik, maar hun oorlog was nog lang niet voorbij

De verwarrende bevrijdingsdagen zijn hem altijd bijgebleven. Na de stroeve kennismaking met de mensen die beweren zijn ouders te zijn, gaan ze samen de stad in. Overal vlaggen, verderop klinken nog schoten, om hen heen worden NSB’ers gearresteerd. ‘Mijn vader, met zijn lange zwarte haar, had nog naar de kapper gewild, maar die had gezegd: nee joh, ik ga moffenmeiden kaalknippen. Ik zat in een karretje, gewond door een granaatscherf die me een paar weken eerder had getroffen. En tante Cor liep in ons kielzog. Wat een rare, kleine optocht moet dat zijn geweest.’

Dan volgen weken, maanden, waarin hij alwéér moet wennen aan vreemde mensen, maar dit keer zijn die vreemden zijn eigen ouders, getraumatiseerd door wat ze hebben meegemaakt en door het verlies van zoveel familieleden en vrienden.

‘Het is goed gekomen’, zegt hij. ‘Mijn ouders hadden alles voor me over. Ze lieten me begaan, ik mocht rondzwerven door de weilanden, slootje springen en vissen vangen. Dat gevoel van vrijheid overheerst als ik aan mijn jeugd terugdenk.’ Veel later, als hij het vreselijke onderduikverhaal van zijn ouders kent, vraagt hij zijn vader hoe hij het heeft volgehouden. ‘Hij zei: ik wilde jou terugzien en meemaken dat de moffen het zouden verliezen. Mijn ouders hebben mijn toekomst voor ogen gehad, daar ben ik me heel erg van bewust. Ze hadden geen idee of ze me ooit nog zouden weerzien, dat is niet voor te stellen.’