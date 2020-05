Opgekropte trauma’s: 80-plussers als Ria gingen pas tientallen jaren na de bevrijding in therapie

Ria schreef al haar ervaringen op voor de therapeut, en huilde en huilde. ‘Het begon al bij de evacuatie van Amersfoort in 1940. In de mensenmassa op straat, met de angst van een bombardement net als op Rotterdam, vroeg mijn moeder of ik kon gaan kijken of mijn tante ergens rondliep. Ik was alleen maar bang dat ik mijn ouders kwijt zou raken. Achteraf dacht ik: hoe kun je zoiets aan een kind vragen? Ik heb door de oorlog geen kans gehad om kind te zijn.’

Hoewel Ria’s ervaringen niet met die uit een kamp te vergelijken zijn, zegt psychiater Dashorst dat de ervaringen uit je jeugd en adolescentie ‘veel meer impact kunnen hebben’ dan dat wat je als volwassene meemaakt. De groep burgers die in hun kindertijd is getroffen is in aantal groter dan de overlevenden uit kampen, zeker vandaag de dag. Dashorst: ‘Als kind sta je emotioneel open in de wereld en ben je jezelf nog aan het vormen. Een kind heeft nog geen volwassen afweermechanisme opgebouwd, is kwetsbaar.’ Ria absorbeerde als het ware de spanning van haar moeder wanneer haar vader niet thuiskwam. ‘Dat kan een stempel drukken.’

Na de oorlog keek Kees Platschorre vooruit, zegt hij in Zeeuwse tongval, niet achteruit. Maar waar hij toen ‘wist’ dat zijn moeder en zussen dood waren, zo ‘voelt’ hij dat nu. Dashorst ziet dat vaak bij mensen van Kees’ leeftijd: eerder leidden ze zich af met werk of driftig in de tuin werken als de emoties bovenkwamen, maar als ze ouder worden zitten ze vaker in hun stoel. ‘Dan ga je terugkijken op je leven, reflecteren. Dan kan het korstje van een wond loskomen. Dat doet pijn.’

Hoogleraar psychologie Jos de Keijser (Rijksuniversiteit Groningen) specialiseert zich in complexe rouw, vooral bij slachtoffers van door mensen veroorzaakte rampen, zoals MH17 of de Tweede Wereldoorlog. Hij legt uit dat het rouwproces vaak beter verloopt als mensen sterven of lijden door een natuurlijke oorzaak, zoals ziekte of een tsunami, dan wanneer het komt door menselijk handelen.