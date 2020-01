Op de vlucht voor het bevrijdingsgeweld werd Jak (75) geboren. Nu ontrafelt hij de tocht van zijn ouders

De advertentiepagina van de Arnhemse uitgave van De Gelderlander zag er op 7 mei 1945 totaal anders uit dan nu. Na de capitulatie van Duitsland stond die vol met oproepen voor vermiste personen. Ook de opa en oma van Jak plaatsten die dag een oproep in de krant. Vijf dagen later antwoordde Jaks vader met een advertentie in diezelfde krant. ‘Alles goed’, schreef hij. ‘Zoon geboren, naam Sjaak.’

Er was ook slecht nieuws. Arnhem was op 14 april bevrijd, het was Jaks vader gelukt om alvast te kijken hoe het met zijn verbrande huis daar gesteld was. ‘Huis en meubels kwijt’, schreef hij nu in de advertentie. In Arnhem had hij zijn woning nog verder in puin aangetroffen, met een kelder die was leeggeroofd.

Terug in Arnhem moesten zijn ouders ‘helemaal opnieuw beginnen’, zegt Jak. ‘Ze waren hun bezittingen en huis kwijt, en kwamen in een klein kamertje bij een oude vrouw terecht. Mijn vader moest als grenswacht en als kampwacht werken. Drieënhalf jaar leefden ze zo, met mij en mijn broertje in dat kleine kamertje.’