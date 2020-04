‘Mijn vader had hout verzameld voor reparaties. Nu stond hij er kisten van te timmeren’

Theo is even stil. De herinnering ontroert hem nog steeds. Hij woonde op zeven plaatsen in Nederland, maar is nu al dik 25 jaar terug in Apeldoorn. Vanuit zijn woonkamer wijst hij naar de plekken waar zijn opa en oma stierven. Terwijl Apeldoorn feestte, was het gezin van Theo ‘druk met de ellende, het verdriet, het begraven’.

‘Het volgende beeld dat ik zie is mijn vader die in de schuur twee kisten aan het timmeren is. Die eiken die hij voor de bevrijding had omgezaagd, waarvan mijn opa zei dat het zo slim was, die gebruikte hij nu voor de kist van diezelfde opa. Toen mijn moeder over zijn dood hoorde, reageerde ze zeer verdrietig. Het was de hele oorlog goed gegaan, nu waren haar schoonmoeder en vader in één nacht gestorven.’

Theo heeft nog steeds moeite met de zinloosheid. ‘Een paar uur voor de bevrijding stond de schuur van mijn opa in brand. Hij ging naar buiten om zijn koeien los te snijden. Een soldaat zag hem, zei dat het lossnijden nergens voor nodig was en schoot hem dood. Zomaar, zonder reden.

‘Bij oma ging ik na school soms op bezoek. Ze vroeg altijd of ik een glas melk wilde. Eén keer vroeg ik aan haar of ik een geel broodje op haar tafel mocht opeten, dat zag er lekker uit. Zij moest lachen en zei dat het een spons was. Mijn opa was altijd goedgehumeurd. Hij was het hoofd van de plantsoendienst. Ik weet nog hoe blij hij ooit reageerde op het nieuws dat hij opslag kreeg én voortaan op zondagen vrij was.’