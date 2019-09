De bevrijding van Nederland begon met koehandel in de boomgaard van boer Smeets

Gevochten werd er nauwelijks in Mheer, zegt Fina Bormans. ‘Er werd geschoten bij het kasteel van de baron (een telg van het geslacht De Loé, red.) waarbij een Duitser om het leven kwam.’ Dichterbij is de oorlog voor haar nooit gekomen. In Banholt, een dorp verderop, is wel slag geleverd. Daarbij sneuvelden veertien Duitsers en ging een boerderij in vlammen op. Maar in Mheer was het op dat moment weer rustig. Er werd, voor zover Bormans zich dat kan herinneren, zelfs niet gefeest. ‘Dat gebeurde pas in mei 1945, toen heel Nederland was bevrijd.’

De laatste fase van de bezetting was voor Bormans veel spannender geweest. Zij herinnert zich nog hoe een oom van haar op het terrein van de baron een vrachtwagen onder takken verborg om te voorkomen dat de Duitsers er beslag op zouden leggen. En hoe bezorgd haar moeder was toen broer Michel uren wegbleef nadat hij de duisternis was ingetrokken om ‘een man met koffers en een tas’ over de Belgische grens te helpen. Of dat zij op het land van haar vader – een boer – twee vrouwen (‘een Poolse en een Baltische’) aantrof die zich onder een hooiruiter verscholen voor de Duitsers.