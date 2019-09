Everd stuurde zijn hele leven brieven aan de Amerikaan die hem redde

In 1944 woont Everd met zijn ouders, broers en oudere zus in een groot huis aan de Maas, dicht bij de Oude Brug. Het front nadert, de geallieerden zijn geland in Normandië en begonnen aan hun opmars. Bij luchtalarm vlucht het gezin de kelder in, die soms onder water staat door schommelingen van het waterpeil van de Maas. ‘Dat water was pikzwart, want het mengde met een restproduct van kolen dat we hadden om de kachel te stoken.’

Het is die kelder die Everd bang maakt. Want soms zit hij daar urenlang alleen. Als zijn zus en broers naar school zijn, zijn vader aan het werk is als pianodocent en zijn moeder ziek is, dan stuurt zij hem ernaartoe, in de veronderstelling dat het de veiligste plek is voor de peuter. ‘Maar ik vond het doodeng daar.’