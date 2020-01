Leven op de grens: ‘Als ik naar oma wilde, moest ik de Hitlergroet brengen’

‘Duitsland kreeg na de nederlaag een militaire bezetting door de geallieerden. In het begin was er een strak regime aan de grens, die in Limburg aan de Duitse kant werd bewaakt door de Engelsen. De grens ging voorlopig op slot’, zegt Jan Brauer, die promotieonderzoek doet naar dit thema aan de Universiteit van Amsterdam. ‘Alle Duitsers waren vijanden.’ Na de oorlog ontwikkelden de dorpen aan beide zijden van de grens zich daarom ‘met de ruggen tegen elkaar’. ‘Er was minder huwelijksintegratie en er werd minder over de grens gewerkt. De sfeer was verhard.’

Voor Annie kreeg de grens pas betekenis toen de Duitsers binnenvielen. Voor de oorlog speelde ze vooral met vriendinnetjes in Waldfeucht. ‘Het maakte niet uit of iemand Duits of Nederlands was, er werd vooral dialect gesproken. Ik ging wel in Nederland naar school. Daar kreeg ik les van een non die sprak van ‘die rotmoffen’. Annie, opnieuw geëmotioneerd: ‘Dan dacht ik altijd: hoe kan ze dat nu zeggen? Mijn oma is geen rotmof, mijn oma is lief.’