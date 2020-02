Alois werkte gedwongen voor de Duitsers. Nu vertelt zijn dochter erover op Duitse scholen

Haar vader is in 1940 slechts een paar jaar ouder dan de scholieren die hier in de klas zitten, in truien met capuchons en met flesjes water op hun schoolbanken. ‘Hij was opgeroepen om zijn land te verdedigen’, zo begint Leny haar verhaal, ‘maar het kleine Nederland was absoluut niet opgewassen tegen dat grote sterke Duitsland. Na een paar dagen capituleerde Nederland. De nazi’s konden niets beginnen met Nederlandse militairen, dus werden ze naar huis gestuurd.’

In de eerste oorlogsjaren ziet het leven van Alois er nog niet heel anders uit dan normaal: in het Limburgse dorp Tegelen werkt hij in een fabriek waar optische instrumenten worden gemaakt, is hij gek op voetbal en krijgt hij een vriendinnetje. ‘In 1943 hoorde mijn vader dat hij zich moest melden.’ Leny richt zich in het Duits tot de jongeren. ‘Melden, wieso melden? Was möchte man von mir?’

In 1943 worden alle Nederlanders die militair zijn geweest tijdens de mobilisatie, opgeroepen voor arbeid. Leny’s vader staat dan voor een moeilijke keuze. De Nederlandse regering in Londen adviseert jongens als hij onder te duiken. ‘Mijn vader dacht: waar moet ik onderduiken? Hoe lang gaat dat duren? Hoe kom ik aan eten? Breng ik mijn vader, broer, mijn vriendin er niet mee in gevaar?’

Hij neemt het zekere voor het onzekere. In de zomer van 1943 stapt hij met een tas met voedsel, kleren en geld op de trein naar Amersfoort, om zich daar te melden. Het had een leuke dag moeten worden: hij is precies één jaar samen met zijn vriendin. Nu zwaait ze hem uit.