‘Ik heb nooit iemand zo blij gezien als mijn moeder tijdens de bevrijding’

Gelukkig kreeg het gezin hulp. Op een avond werd er aangebeld, herinnert ze zich. Agnes deed open en kreeg van een onbekende een pakje in haar handen geduwd. Ze gaf het aan haar vader en moeder, die totaal verrast waren toen ze ontdekten dat er een stuk vlees in zat. ‘Niemand wist van wie het kwam, maar mijn ouders waren zo blij dat ze iets voor hun kinderen konden doen.’

In de Hongerwinter kon haar zus gelukkig een tijdje naar Edam, haar broers aten ’s middags bij een boer en zelf logeerde Agnes op een boerderij in de IJpolder. ‘Die boer heeft heel veel goeds gedaan’, zegt Van der Straaten. ‘In de middag kwamen er ook nog mensen eten, dan stonden er wel zestien mensen in de rij. Dat ging allemaal via de pastoor.’

Zelf werd Agnes er ‘bijzonder goed verzorgd’, maar op een gegeven moment moest ze weg. Halsoverkop. ‘Ik denk omdat ik er al zo lang was. Daarom waren de kinderen van de boer me ook een beetje zat.’ En zo kwam ze vlak voor de bevrijding weer thuis en zag ze haar vader en moeder en broertjes en zusjes weer.

Toen de geallieerden door de straten van Diemen reden, werd het wel nog even spannend. ‘Mijn broertje viel onder een tank’, zegt Van der Straaten. ‘Ik zie hem nog zo vallen.’ Er was grote paniek en hij werd door volwassen naar binnen gedragen. ‘Maar hij mankeerde helemaal niets. Hij was precies tussen de banden terechtgekomen.’

Zelf kwam ze niet helemaal ongeschonden uit het feestgedruis. Vanaf de tanks en auto’s gooiden de soldaten sigaretten. Agnes dook eropaf, maar een jongen die naast haar stond ook. ‘We hadden allebei een bult op ons hoofd, maar ik had de sigaret.’ Toen ze hem trots aan haar vader gaf, was ze wel een beetje teleurgesteld. ‘Hij was een goede katholiek, dus gaf hij hem aan de pastoor.’

Maar lang treurde ze er niet om. Die meidagen herinnert Van der Straaten zich vooral als een groot feest. Opeens kon er weer van alles. Hier een ijsje, daar wat snoep. En de piano werd naar buiten gesleept. ‘Dat beeld dat mijn moeder op straat danste, met haar schort nog voor, dat vergeet ik nooit meer. Ik was zo blij dat zij ook weer blij was.’