De koffer, de vlucht en de liefde: hoe Paul Guggenheim via Cuba aan de Holocaust ontsnapte

Op zijn werkkamer begint Gideon met het combineren van de brieven en documenten, om de reis van zijn vader te reconstrueren. Zo komt hij erachter dat Paul als Joodse vluchteling na een bizarre reis via Spanje en Cuba aan de Holocaust weet te ontsnappen, in Engeland koningin Wilhelmina ontmoet en uiteindelijk als korporaal van de Prinses Irene Brigade terugkeert op bevrijde Nederlandse bodem.

‘Achteraf vind ik het gek dat ik er nooit naar gevraagd heb. Maar in ons gezin werd nooit gesproken over de oorlog. Het enige wat we wisten, was dat mijn vader tot in de oorlog getrouwd was met een andere vrouw dan mijn moeder.’

Paul Guggenheim wordt in 1910 geboren in Frankfurt am Main, een paar kilometer van het geboortehuis van Anne Frank. Na zijn eindexamen vertrekt hij naar Nederland, waar hij bij een verfstoffenfabriek in de leer kan. Hij wordt verliefd op Regina, een bekende uit Duitsland. Ze trouwen, wonen samen in Amsterdam en Paul wordt mededirecteur van Butonia, het familiebedrijf van Regina’s ouders dat internationaal handelt in knopen en gespen voor herenkostuums.