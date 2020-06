Hoe het allerlaatste stukje Nederland werd bevrijd

‘Het waren gevaarlijke types,’ herinnert Talsma zich de SS’ers. Ze waren gevlucht uit Groningen, waar ze zich tevergeefs hadden verzet tegen de Canadezen bij de bevrijding van de stad. Om aan de geallieerden te ontkomen, staken ze met boten het wad over naar Schiermonnikoog, mogelijk met als doel door te reizen naar Duits grondgebied. Waarom het juist Schiermonnikoog werd waar de SS’ers naartoe vluchtten, dat ‘is tot op heden niet bekend’, zegt Talsma. Er zijn verschillende theorieën: ze hadden door willen reizen naar het Duitse Waddeneiland Borkum, of hoopten te worden opgehaald.

Eenmaal op het eiland wilde de Duitse commandant de groep niet in het dorp of bij de andere troepen hebben en stuurde hij ze naar de meer afgelegen Kooiplaats. ‘Op een dag kwam iemand van de gemeente, die zei dat mijn ouders meteen weg moesten. Mijn vader was heel gestrest en opgewonden. We pakten paard en wagen, laadden wat spulletjes in en daar gingen we.’ In eerste instantie naar de buren, een stukje verderop. ‘Ja, die keken ook vreemd op natuurlijk.’

De familie Talsma was welkom. ‘Ze hadden maar één extra slaapkamer. Daar sliepen onze ouders. Mijn broers en ik sliepen op het hooi in de schuur. Dat duurde een paar nachten.’ Later kreeg het gezin door de gemeente een woning in het dorp toegewezen.