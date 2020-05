Hoe de Georgische opstand uitmondde in een guerrillaoorlog op Texel

Jaap Bakker was de ochtend van 6 april op weg naar zijn werk bij de smederij in Oudeschild. De opstand drong nog niet tot hem door. ‘Dit is niet echt, was mijn eerste reactie. Er was een beetje sensatie, ik dacht dat het een oefening was. Ze oefenden wel vaker in de haven van Oudeschild.’

‘Ik ging met wat vrienden kijken. Het was gesperrt, toch liepen we door. Toen zagen we een aantal dode schapen op hun rug liggen, ze waren geraakt door kogels. Ik dacht: dit kunnen geen losse flodders wezen. Even later floten de kogels ons ook om de oren – de kalk sprong van de muren door de kogelinslagen. Iemand kwam ons vertellen dat er al doden waren gevallen en kort daarna hoorde ik dat mijn oom en neef waren omgekomen. Ze waren geraakt door een voltreffer op hun woning tijdens de artillerie-aanval op Den Burg. Ze hebben de lijken met haken uit het brandende huis moeten halen.’

Bakker vertelt het nuchter. ‘Ja, ja, allemaal gebeurd’, voegt hij toe.