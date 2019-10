Julius (94) wilde de oorlog als 19-jarige ‘eigenhandig beëindigen’

Julius Vroom (94) wordt nog geregeld badend in het zweet wakker. Zijn vrouw Erzsébet (66) heeft dan even nodig om hem te kalmeren. Het is altijd dezelfde nachtmerrie, al 75 jaar lang. Hij wordt met zijn rug tegen een muur gezet, samen met zijn kameraad Lambert. Dan volgt het Duitse commando en het geluid van de soldaten van het vuurpeloton die hun wapens op hem richten. Hij hoort een snerpend laatste bevel, luide geweerschoten en voelt hoe de kogels zijn lichaam binnendringen.

De kleinzoon van de medeoprichter van warenhuis V&D sprak lang nauwelijks over wat hij aan het eind van de oorlog meemaakte. ‘Ik wilde wel’, zegt hij, ‘maar het voelde vaak alsof mijn stembanden verslapten als ik ging vertellen wat er gebeurd was.’ Volgens zijn zoon Jan kwam het verhaal van de terdoodveroordeling van zijn vader alleen in brokstukjes naar boven, na ‘een paar glazen Franse rode wijn’.

Nu is het precies deze herinnering, die hij het liefst vertelt. Het is dan ook niet zomaar een verhaal: volgens Julius had hij als 19-jarige een plan om een eind aan de oorlog te maken. Pas na 2011 lukte het hem om meer te praten over de oorlog. Toen kreeg hij als erkenning voor zijn hulp aan de Britse geallieerden een certificaat en een badge. Elke ochtend speldt zijn vrouw de Britse veteranenbadge op bij Julius, die moeilijk loopt, zeer slechtziend is en last heeft van zijn rug. De badge draagt hij ook als hij een dag thuis is.

‘Ik voel me trots’, zegt hij. ‘Hoewel ik nu snap dat mijn plan om de oorlog te beëindigen absurd was.’ Zo bizar dat zijn eigen zoon zich afvraagt of het wel precies zo is verlopen. En ook een historicus zet zijn vraagtekens bij de herinnering. Maar daarover later meer. Eerst het verhaal van Julius zelf.