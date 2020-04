Geertje werd aangereden door een Canadese jeep

Piet en Geertje groeiden allebei op in Friesland, hij in Franeker, zij in Leeuwarden. Zij is twee jaar ouder en kan zich daardoor sowieso meer herinneren van de oorlog. Maar het is vooral Geertjes familiegeschiedenis die bepalend was voor hoe zij de oorlog beleefde. Haar vader werd in 1907 in Wenen geboren en kwam kort na de Eerste Wereldoorlog met een kindertrein op vakantie naar Leeuwarden, in het neutraal gebleven Nederland.

‘Toen hij het volgende jaar weer met zo’n trein kwam, besloot hij in Leeuwarden te blijven, bij pleegouders, want in Oostenrijk had hij niemand meer’, vertelt Geertje. ‘Zijn moeder was overleden, zijn vader overleed al eerder in de oorlog en met zijn zus had hij nauwelijks nog contact. Hij bouwde hier een bestaan op, voelde zich ook Nederlander, hij had alleen nagelaten zich tot Nederlander te laten naturaliseren.’

Toen hij toch een verzoek indiende, was het te laat. Het Nederlandse paspoort was nog niet geregeld toen Duitsland Nederland binnenviel. Een paar jaar daarvoor, in 1938, had Nazi-Duitsland met ‘de Anschluss’ Oostenrijk geannexeerd. Geertjes Oostenrijkse vader werd toen automatisch Duitser en zijn vrouw en kinderen ook.