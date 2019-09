Leida (87) zag hoe ze het schoolhoofd voor zijn dochters ogen doodschoten

Leida Janssen-Ahoud (87) denkt vaak terug aan die dag in 1944, elf dagen voor de officiële bevrijding van Elst. En altijd krijgt ze een brok in haar keel of tranen in haar ogen. Het gebeurde toen ze tiener was en de bevrijding voor het eerst na de oorlog gevierd werd, en nu, 75 jaar later, gebeurt het nog steeds. Ze kan het niet helpen, zegt ze: de herinnering aan Annie komt vanzelf terug. En aan Annies vader, die voor haar ogen werd doodgeschoten.

Van de jaren voor die dag herinnert Leida zich vooral de ‘leuke kant van de oorlog’. Zo luisterde ze als dochter uit een arbeidersgezin van vier kinderen soms stiekem naar het gezang van Duitse soldaten. Of keek ze naar de indrukwekkende marcheerpartijen op straat. ‘Ik begreep niet goed wat oorlog inhield’, zegt ze, ‘en het was prachtig om te zien.’

Annie was de dochter van het schoolhoofd. Hun zusjes waren bevriend. Maar Leida had Annie nog nooit gesproken toen die op 14 september 1944 ineens voor de deur stond. Annie was haar zusje kwijt, zei ze, en ze moest haar van haar moeder gaan zoeken. Leida besloot haar te helpen.

Voor ze samen de straten van Elst opgingen, kregen ze van Leida’s moeder allebei ‘een zigeunerin’ mee. 'De lekkerste appels van toen.’