De worsteling met de oorlog van de Schotse soldaat Jack

Theo: ‘Ik ken Jack alleen van de verhalen. Mijn ouders hadden het thuis vaak over de Schot en zijn fles whisky, die een paar maanden lang onregelmatig langskwam. Ze dachten dat hij verschrikkelijke dingen had meegemaakt en zich om de een of andere reden bij ons thuis had gevoeld. Hij had duidelijk een indruk achtergelaten.’

‘Ik heb Jack daarna nooit teruggeschreven. Op die leeftijd kreeg ik andere dingen aan mijn hoofd. Pas na een kleine vijftig jaar ging ik uitzoeken hoe het hem vergaan was – dat was via internet ineens mogelijk. Ik vond een neef van Jack in Sydney, die ons zijn tragische lot vertelde.’

‘Na de dood van zijn ouders verloor Jack zijn baan bij de spoorwegen. Hij huurde een kamertje in Edinburgh en bracht zijn laatste dagen op straat door. In 1985 stierf hij, we weten niet hoe. Volgens zijn familie was hij aan het eind ‘lonely and very sad’.’

Tonny: ‘Ze hebben het niet direct gezegd, maar wij denken dat het misschien slecht is afgelopen met die whisky. Nu zouden we waarschijnlijk zeggen dat Jack een posttraumatische stressstoornis had, kijkend naar zijn driftige gebaren over bommen en geschiet. Ik vind het sneu hoe het met hem is afgelopen. Zijn uitbundige bezoekjes aan ons zijn mijn goede herinneringen aan de oorlogstijd.’