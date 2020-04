Een nazi op zolder: hoe landverrader Jacques Philippa de doodstraf ontliep

Philippa is actief in ‘Bloedgroep Norg’, een bende landwachters onder aanvoering van de Amsterdamse betonwerker Gerrit Sanner, die in de voormalige burgemeesterswoning Villa Nijenhof in het rustieke dorp Norg verzetsstrijders heeft gemarteld en vermoord. Bewoners zeggen tegen elkaar dat je beter door de Duitsers kunt worden gepakt dan door een landwachter. Een lid van de ‘Bloedgroep’ schrijft met trots aan een kameraad dat hij en zijn makkers de schrik van het dorp en de omgeving worden genoemd. Een anoniem slachtoffer vertelt in Trouw: ‘Ik heb in de villa in Norg gezeten. Vijf maal hebben ze me de badbehandeling gegeven. Onderdompelen in een koud bad, zodat je bewusteloos neerviel. Wanneer je bijkwam dompelden ze je opnieuw onder. Ze hebben me geslagen, ze hebben me opgehangen. Tijdens de verhoren stond een man in burger in de hoek, een beetje achteraf, met een vrouw, een hoertje. Misschien was het Philippa.’

Een onderschikte landwachter verklaart na de oorlog dat Philippa een fanatieke chef was. ‘Hij stelde alles in het werk om de door hem georganiseerde acties tegen de illegaliteit en onderduikers zo effectief mogelijk te doen. Bij razzia’s van grotere omvang ging hij altijd mee om de leiding in handen te houden.’

Of Philippa zelf moorden heeft gepleegd is onduidelijk. Zijn strafdossier bevat verklaringen van getuigen die hem sterk verdenken van het doodschieten van een arrestant tijdens een transport. Uit de documenten komt Philippa vooral naar voren als organisator, als sturende hand in de coulissen. De bijzondere strafkamer van de rechtbank in Assen vindt zijn misdaden ernstig genoeg om hem de zwaarste straf op te leggen. Wegens het ‘vrijwillig in vreemde krijgsdienst treden bij een buitenlandse mogendheid, wetende dat deze met Nederland in oorlog is’ en ‘het opzettelijk in tijd van oorlog de vijand hulp verlenen, meermalen gepleegd’ wordt hij in 1950 ter dood veroordeeld.

Philippa is niet bij de uitspraak aanwezig. Hij zit op zolder.