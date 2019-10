Toen de stofwolk weg was, bewoog het zusje van Kees (86) niet meer

‘Het volgende dat ik me herinner, is dat ik op een bankje zit, voor het verwoeste huis. De zon was opgekomen, een oude vrouw uit het dorp kwam naast me zitten. Zij vertelde me wat er gebeurd was. Dat mijn moeder en zus dood waren. Dat mijn andere zus uit het puin was gered, zwaargewond. Dat ze haar met een taxi naar het ziekenhuis wilden brengen, maar dat ze niet ver genoeg kwamen door granaatgaten in de weg. Dat zij ook gestorven was.’

‘Ik zie het pijpenkoor nog voorbijlopen, kort daarna. Driewegen was bevrijd. Ze voerden met hun doedelzakken de kleine Schotse militaire stoet aan, in korte rokjes, met pluimen op hun pet. Ik keek voor me uit, hoorde voor het eerst in mijn leven deze mooie muziek, en wist dat het thuis nooit meer hetzelfde zou zijn.’