Terwijl Zeeland bijna was bevrijd, werden in Renesse tien verzetsstrijders opgehangen

Mario kreeg pas veel later last van de dood van zijn vader. Het ging mis toen zijn zoon van 15 uit zijn eerste huwelijk een tijdje bij hem zou komen wonen, ‘omdat hij een vader nodig had’. Mario stortte in. ‘Ik stond tegen de zee te krijsen, te huilen op het strand.’ Waarom had zijn vader destijds zo’n risicovolle keuze gemaakt? Waarom was hij niet gewoon thuisgebleven? Nu kon Mario zelf geen vader zijn, beredeneerde hij. ‘Ik was van binnen nog een jongen die zelf zijn vader nodig had.’

Daarvoor dacht hij al wel dat de stress van zijn moeder invloed had gehad. ‘Toen ik kort na de executie geboren werd, was men verbaasd dat ik er ondanks alles zo goed uitgekomen was.’ Mario’s moeder werd na de executie uit huis gezet en moest bij de ouders van haar overleden man gaan wonen, die twee zoons verloren hadden. Toen Renesse in mei bevrijd werd, zegt Mario, kan dat voor haar niet feestelijk zijn geweest. ‘Ze had geen woning, haar kinderen waren bij familie ondergebracht. Haar gezin lag uit elkaar.’

Ook tijdens dit interview heeft Mario het moeilijk als hij over zijn vader praat – ‘een psychosomatische klacht die ik al sinds mijn kindertijd heb’. Maar pas een paar jaar voor zijn inzinking viel bij hem het kwartje over ‘het gat’ dat het gemis van zijn vader had achtergelaten. ‘Ik kreeg les en therapie van een man. Aan het eind omhelsde hij mij als een vader, voor het eerst in mijn leven dat iemand dat deed. Het beeld van het monument van de Tien van Renesse flitste door me heen, dat is van een vrouw die een gevallen strijder omarmt. Ik viel bijna flauw. Je moet op zoek naar je vader, zei de therapeut tegen me.’