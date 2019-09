Bevrijd, maar ondergedoken: Kitty’s Duitse vader verstopte zich op zijn eigen zolder - zonder dat Kitty het wist

Bijna een jaar zat Alfons Schneider (37) daar, verscholen op de zolder van zijn eigen huis. Begin jaren dertig was hij net als zo’n honderdduizend andere Duitsers tijdens de crisisjaren naar Nederland geëmigreerd. Zijn nationaliteit was eigenlijk nooit een probleem. Tot de Duitsers Nederland binnenvielen hadden Alfons en zijn gezin geen idee hoe nadelig dat zou uitpakken.

‘Mijn oma was niet direct blij met de Duitse verkering van mijn moeder’, zegt Kitty. Alfons ontmoette haar midden jaren dertig op de najaarskermis in het Limburgse Buchten en werd verliefd. ‘‘Er zijn zoveel jongens in ons dorp, zei ze, waarom moet je met hem gaan?' Niet per se omdat hij Duits was, meer omdat hij een vreemdeling was. Toen bleek hoe verliefd mijn moeder was, werd hij snel in de familie opgenomen.’

Volgens Kitty werd haar vader een 'allemansvriend' in het dorp. Hij diende in 1936 zijn eerste verzoek om Nederlander te worden in, dat werd afgewezen. Toen Alfons met de Limburgse moeder van Kitty trouwde, werd ze daardoor automatisch Duits, met een Duits paspoort. ‘Zo ging dat in die tijd’, zegt Kitty. Hoewel het gezin in Nederland woonde en Nederlands sprak, was Kitty bij haar geboorte in 1940 op papier een Duits kindje.