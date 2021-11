Zonnecelpasta, algenstroom en meer: kunnen deze nieuwe technieken ons binnenkort van schone energie voorzien?

Potentiëel: ★★★☆☆

Voorkomen dat CO2 in de atmosfeer komt, is veruit de beste strategie. Tot het zover is, zou kooldioxide ook uit de atmosfeer gehaald kunnen worden. Daar wordt op veel plaatsen mee geëxperimenteerd, maar het rendement is laag, de kosten hoog en de praktische toepassing vooralsnog beperkt. En we hadden haast, weet u nog. Mogelijk interessanter is om CO2 uit de oceanen te vissen. Als daar CO2 uit verwijderd wordt, kunnen de wereldzeeën weer nieuwe kooldioxide uit de atmosfeer opnemen, waardoor het aandeel CO2 daarin daalt.

Dit kan met elektrochemische processen, die draaien op duurzame energie. De onderzoeksgroep van David Vermaas aan de TU Delft vergeleek diverse duurzame methoden om CO2 af te vangen. CO2 uit de oceaan hangen is volgens Vermaas een optie waar potentie in zit. Het is volgens hem wellicht dé manier om CO2 te verwijderen. Door bestaande ontziltingsinstallaties aan te passen, kunnen deze ook CO2 vangen. Hoe grootschalig de techniek toegepast kan worden, is nog niet duidelijk.