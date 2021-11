Tegelijkertijd zijn de gevolgen van klimaatverandering juist hier in de Champagne voelbaar. In zijn wijngaard op de heuvels rond het dorpje Cuisles wijst Cédric Moussé in de verte, en laat dan een filmpje zien op zijn telefoon. Het is van afgelopen zomer. ‘Zie je deze supercel? Zo’n onweersbui had ik nog nooit gezien. Klimaatverandering is geen grap. We hebben alles gehad dit jaar. Vorst in het voorjaar die de druiven raakte, de onweersbuien en hagel die de planten kwetsbaar maakten. Ik heb 85 procent van mijn oogst verloren dit jaar.’

Voor Moussé is een zo duurzaam mogelijke champagneproductie een erekwestie. Overgrootvader Eugène koos in 1923 deze plek uit voor zijn wijngaard, maar werd met zijn zoon Edmond tijdens de oorlog naar concentratiekamp Neuengamme gedeporteerd. Alleen Edmond keerde terug en hij zette het familiebedrijf Moussé fils voort met zijn zoon Jean-Marc, de vader van Cédric. ‘In de jaren zeventig begon mijn vader net als veel anderen met chemische bestrijdingsmiddelen. Dat bleek een grote fout’, zegt Moussé. ‘Na een paar jaar werd de wijn zwaar en waterig van smaak. En in het dorp kregen veel mannen van die generatie prostaatkanker.’ Jean-Marc sloeg het pad in naar milieuvriendelijker boeren en zoon Moussé zet die missie met overtuiging voort. ‘Mijn voorvaderen waren grootheden met een verhaal. Dit is mijn manier om een stempel te drukken op het familiebedrijf.’