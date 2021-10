In Zweden wordt wél groen staal gemaakt

Duurzame of groene waterstof is de panacee voor de energietransitie, maar voorlopig wordt er vooral veel over gepraat. Om het te maken heb je namelijk energie nodig, heel veel energie, afkomstig van windturbines, zonnepanelen en waterkrachtcentrales. Om een idee te geven: stel dat Tata Steel in IJmuiden volledig op groene waterstof zou draaien, dan heeft de staalproducent daar de helft van de elektriciteit voor nodig die Nederland nu in een jaar verbruikt. Om aan die behoefte te voldoen, moeten er vier keer zoveel windparken op zee worden gebouwd als er nu staan. En dan hebben we nog maar één bedrijf voorzien van schone energie.

De Zweden zijn al veel verder. Bijna 98 procent van de elektriciteitsproductie van het land is fossielvrij, onder meer doordat in de jaren zestig en zeventig in het noorden van het land enorme waterkrachtcentrales zijn gebouwd. Elektriciteit is daarom spotgoedkoop in deze regio. Dat is zichtbaar als je door de wijk loopt die aan de staalfabriek grenst. Overdag branden overal lampen in de veelal houten huizen. Bewoners lijken zelfs niet eens de moeite te nemen tuinverlichting en lampen in schuurtjes uit te doen.

Verduurzaming kan ook tot een overschot aan energie leiden. Vorig jaar werd zo’n 15 procent van de totale elektriciteitsproductie van Zweden geëxporteerd. ‘En er komt steeds meer bij’, zegt Mikael Nordlander, hoofd ‘decarbonisatie’ bij Vattenfall en een van de grondleggers van Hybrit. ‘Het aanbod groeit zelfs sneller dan de vraag.’ Dat overschot wordt alleen maar groter met de komst van Markbygden. Met maar liefst elfhonderd turbines, nu in aanbouw nabij de poolcirkel, is dat Europa’s grootste windpark op land.

Hoe al die energie goed te gebruiken? Ook dat was een vraag die de drie bij Hybrit betrokken bedrijven konden beantwoorden: door de vraag naar energie te vergroten. Wat is er dan beter dan te beginnen met een staalfabriek die draait op groene waterstof?