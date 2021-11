Hoe maak je Valkenburg aan de Geul na de watersnoodramp wél klimaatrobuust?

Waar dat mogelijk is, kunnen ook ‘bypasses’ langs beken worden gegraven om meer afvoerruimte te krijgen. Zo is bij Partij, een dorpje in de gemeente Gulpen-Wittem, een oude meander van de Geul uitgegraven. De Geleenbeek tussen Heerlen en Sittard is volgens Van Wersch een mooi voorbeeld van beekverruiming in combinatie met natuurontwikkeling: de beek is op enkele plaatsen niet alleen breder geworden, maar meandert ook meer.

In Valkenburg zelf is niet zo veel extra ruimte voor de Geul te creëren. De beek ligt hier in een badkuip, stromend door een smal dal met hellingen van heuvels aan weerskanten. ‘Valkenburg is door zijn ligging een knelpunt’, aldus Van Wersch. ‘We moeten het water stroomopwaarts bergen, vanaf Gulpen-Wittem of zelfs in België. We kijken integraal naar het hele Geuldal.’

Toch zijn er ook maatregelen in het toeristenstadje zelf mogelijk, vindt advies- en ingenieursbureau Witteveen&Bos. Het lanceerde een plan voor een 800 meter lange ‘hoogwatertunnel’, 10 tot 15 meter diep onder het historisch centrum van het Geulstadje. ‘Een of twee tunnels met een diameter van circa 3,5 meter kunnen zo’n 30 à 60 kubieke meter water per seconde afvangen en hiermee de hoogwaterpiek onder Valkenburg door leiden’, zegt watermanager Herman Mondeel.