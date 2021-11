Het Chinese Liuzhou is de elektrische-autohoofdstad van de wereld: overal zoemen de e-wagens voorbij

Wie tegen Yin begint over haar elektrische auto, kan beter zorgen dat hij tijd heeft. De 31-jarige ambtenaar is zo dol op haar karretje, ze raakt er niet over uitgepraat. De kleur: intens lichtblauw. Het formaat: supercompact maar toch vier zitplaatsen, ideaal om haar zoontje van school te halen. Maar vooral: de prijs! Het is bijna niet te geloven: Yin heeft nog geen 5.500 euro voor haar wagen betaald.

‘Ze zijn al vanaf 4.000 euro verkrijgbaar, iedereen kan nu een auto kopen’, kraait Yin verrukt in de garage, waar ze tijdens haar middagpauze wacht op de reparatie van haar lichtblauwe pronkstuk. Ze heeft een ongelukje gehad. ‘Op mijn werk heeft bijna iedereen er één gekocht. Het ­laden is ook spotgoedkoop: het kost me amper 5 euro per maand. Thuis hebben we nog een grote auto op benzine, maar die gebruiken we bijna niet meer.’

Yin is een overtuigd fan van elektrische voertuigen (EV’s). Niet verwonderlijk: ze woont in Liuzhou, een bescheiden provinciestad in het zuiden van China, maar een van de grootste succesverhalen ter wereld op het vlak van EV’s. Van alle auto’s die dit jaar in Liuzhou werden verkocht, was 28 procent elektrisch. Bijzonder: het waren bijna allemaal mini-EV’s. Het verkeer in Liuzhou bestaat voor een groot deel uit zacht zoemende microwagens, alsof je in een levensgrote stad van Playmobil rondrijdt.