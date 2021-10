Glasgow: het is erop of eronder voor het klimaat

De bestaande klimaatplannen zijn intussen volstrekt ontoereikend, waarschuwde het VN-milieubureau Unep deze week. De wereldwijde uitstoot moet volgens ‘Parijs’ in 2030 zeker 55 procent lager zijn, maar hij groeit met 16 procent. Zo komen we nooit op de door het Parijse Akkoord vereiste klimaatneutraliteit (netto nul uitstoot) in 2050, en stevenen we af op een catastrofale opwarming van zo’n 2,7 graden in 2100. Zelfs als alle aangescherpte toezeggingen worden ingelost, komen we nog altijd ruim boven de kritieke limieten van Parijs uit.

Het is maar de vraag of ‘het tijdperk van halve maatregelen en holle beloften’ in Glasgow ten einde komt, zoals VN-topman Antonio Guterres deze week hoopte. De voortgang wordt al jaren getraineerd door grote landen die vasthouden aan hun eigen fossiele belangen – landen als Australië, Brazilië, Rusland en Saoedi-Arabië. Het geldt in zekere zin ook voor reuzen als China en India, samen goed voor 30 procent van de werelduitstoot. Hoewel sommige saboteurs zich afgelopen weken wel gedwongen zagen in beweging te komen: zo adopteerde olieproducent Saoedi-Arabië net zero in 2060 en Australië 2050, zij het zonder één reductiemaatregel.