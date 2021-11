Gabon vraagt rijke landen geld om niet te kappen in zijn immense regenwoud

Over de effectiviteit ervan bestaan twijfels: volgens de Amerikaanse Global Forest Watch neemt ontbossing wereldwijd louter toe, van 2,9 miljoen hectare in 2007 tot 4,2 miljoen hectare – een gebied zo groot als Nederland – in 2020. Het Amazonegebied is, mede door de afgevangen CO2 die via verwoest woud weer in de lucht komt, zelfs een netto-CO2-producent.

‘Elke keer dat de Amazone in brand staat, wil de wereld er geld tegenaan gooien, maar over Gabon, waar het regenwoud vooralsnog overeind staat, hoor je niemand’, zo klaagt Tanguy Gahouma-Bekale (38), lid van Gabons nationale klimaatraad, door de telefoon. Dat Gahouma-Bekale op de klimaattop in Glasgow de gehele Afrikaanse delegatie aanvoert, komt mede doordat Gabon in 2015, rond de top van Parijs, als eerste in Afrika een nationaal actieplan presenteerde, inclusief voorstellen voor de reductie van de eigen CO2-uitstoot.