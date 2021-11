De geboorteplaats van de Industriële Revolutie, pardon, van klimaatverandering

De geboorteplaats van de industriële revolutie heeft een klimaatprobleem. Om dat te illustreren wijst Nick Ralls op de ingang van The Museum of the Gorge, een van de tien musea in het Unesco-erfgoed van Ironbridge en omgeving. ‘Zie je de streepjes boven aan de deur?’ zegt de museumdirecteur, ‘Dat zijn de waterstanden. De hoogste was weliswaar in 1795, maar er zijn er de laatste decennia steeds meer bijgekomen. Zo hebben we afgelopen twee winters onder water gestaan.’ Achter hem kabbelt de Severn richting de 240 jaar oude gietijzeren brug, een paar honderd meter verderop.

Jaarlijks komen er 300.000 bezoekers naar het rivierdal, de ‘Gorge’, in het Westengelse graafschap Shropshire. Daar gebruikte de uitvinder Abraham Darby begin 18e eeuw voor het eerst cokes om ijzer mee te smelten, daarmee werd voor het eerst de massaproductie van het metaal mogelijk. Om die reden afficheert Ironbridge, met zijn iconische brug, zich als wieg van de Industriële Revolutie. ‘Maar als we eerlijk zijn,’ zegt Ralls in zijn kantoor in het naburige Coalbrookdale, ‘melden we erbij dat we hier ook in de geboorteplaats zitten van klimaatverandering, van Global Warming.’