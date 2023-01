Ons koloniale verleden in vijftig voorwerpen

Een kalebas is een vrucht, familie van de pompoen, die al eeuwen wordt gekweekt. Beeld: Renate Beense

Kalebas Losgerukt van hun omgeving en cultuur bouwden slaafgemaakten nieuwe religies op

Een winti-ritueel maakt elk jaar onderdeel uit van de herdenking van de slavernij. De religie ontstond tijdens de slavernij en was twee eeuwen lang verboden. Na al die jaren van onderdrukking bloeit de godsdienst op, net als het debat over wat de ware winti is.