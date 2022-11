Ons koloniale verleden in vijftig voorwerpen

Matu alisi, zwarte rijst. Beeld: Rosemary Glos

Rijstkorrels Zwarte rijst in Suriname is het bewijs van verzet tegen de koloniale overheersing

Slaafgemaakte vrouwen vlochten rijsthalmen in hun haar voordat zij de vlucht naar de vrijheid in het oerwoud ondernamen. Deze van oorsprong Afrikaanse zwarte rijst groeit nog altijd op de akkertjes van de marrons in het binnenland van Suriname. Als tastbaar symbool van de band met het continent dat hun voorouders gedwongen moesten verlaten.