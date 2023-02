Ons koloniale verleden in vijftig voorwerpen

Het gebedsbord van Juan Seleky, voorzitter van de Landelijke Stichting Molukse Ouderen.

PIRING NATZAR De Molukse offerschaal hoorde niet in het christendom, vond de kolonisator

Het bescheiden offerbord dat bij veel Molukse huishoudens in de woonkamer te vinden is, de piring natzar, is de tastbare samensmelting van eeuwenoude leefregels met nieuwe vormen van geloof die de kolonisatoren oplegden.