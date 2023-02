Ons koloniale verleden in vijftig voorwerpen

Palmbladreep met Singalese tekst erop (detail). Beeld: Collectie Nationaal Museum Van Wereldculturen

Ola, gedroogd palmblad De boodschap op dit gedroogde palmblad laat zien hoe alledaags verzet op Sri Lanka was

Verzet tegen koloniale overheersing was lang niet altijd groots of gewelddadig. Vaak bestond het uit beleefde weigeringen of het slim traineren van bepaalde zaken, zoals de VOC-rechtspraak op Sri Lanka.