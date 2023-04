Ons koloniale verleden in vijftig voorwerpen

De Morgenstervlag van de onafhankelijke republiek West-Papoea. Foto: Lina Selg, in museum Sophiahof in Den Haag

Morgenstervlag Deze verboden vlag staat symbool voor een lange en nog altijd voortdurende strijd voor soevereiniteit

In 2014 kwam de Morgenster even landelijk in het nieuws, daarna zakte de vlag weer weg uit het collectieve geheugen. De betekenis ervan mag in Nederland bijna zijn vergeten, voor de Papoea’s staat de Morgenster voor hun ideaal van een onafhankelijke republiek.