Ons koloniale verleden in vijftig voorwerpen

De katlies ook bekend als houwer of machete is een groot, licht gebogen kapmes

Katlies Met het kapmes in de hand streden Hindostaanse contractarbeiders voor een beter leven

Menig Hindostaan in Suriname heeft nog steeds een katlies in huis. Het kapmes is het enige tastbare overblijfsel van het leven van de Brits-Indiase contractarbeiders die er eind 19de en begin 20ste eeuw op de plantages werkten.