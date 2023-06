Ons koloniale verleden in vijftig voorwerpen

Stills uit de film ‘Prologue to a Nation’ van Bibi Fadlalla.



Film Welke richting slaat het onvoltooide gesprek over het slavernijverleden in na de excuses?

Na een jaar sluit de Volkskrant de serie over het koloniale verleden af. We zitten midden in het tijdperk van excuses, schrijft directeur van het Nationaal Museum van Wereldculturen Wayne Modest, maar het gesprek over wie we willen zijn als Nederland is nooit voltooid.