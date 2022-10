Ons koloniale verleden in vijftig voorwerpen

Scheepsjournaal van chirurgijn Peter Couperus, oppermeester aan boord van snauwschip de Eenigheid, 1761.Beeld: Zeeuws Archief

Chirurgijnsjournaal De scheepsarts op het slavenschip beschrijft zelfdodingen die getuigen van wanhoop en verzet

Artsen aan boord van slavenschepen maakten in hun medische dagboeken melding van gevallen van ‘doodhongeren’ en ‘overboordspringers’ onder de gevangenen. Wat voor de kapitein als een verlies aan koopwaar gold, was voor de tot slaaf gemaakte Afrikanen een uiting van grote paniek of verdriet. Maar het was ook een daad van verzet.