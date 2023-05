Ons koloniale verleden in vijftig voorwerpen

Faciliteitenpaspoort. Beeld: Collectie MOZA.nu

Faciliteitenpaspoort Met een roze vreemdelingen- paspoort werden Molukkers in Nederland staatloze burgers

In 1950 werd de onafhankelijke Republiek der Zuid-Molukken uitgeroepen, maar die werd door de Nederlandse overheid, voormalig kolonisator, niet erkend. Liever dan te kiezen voor de Nederlandse of Indonesische nationaliteit, accepteerden Molukkers in Nederland het ‘roze vod’. Dan maar staatloos burger.