Ons koloniale verleden in vijftig voorwerpen

Borduurwerk van Louise van Ommeren-Hengevelt, 1794. Beeld: Collectie Rijksmuseum.

Borduurwerk Nederlandse vrouwen lieten hun afkeer van slavernij blijken met subtiel handwerk

Achter een ogenschijnlijk lieflijk borduurwerk uit de 18de eeuw gaat een filosofisch debat schuil over de vrijheid van de mens. Het toont hoe vrouwen in Nederland geïnspireerd waren door de Franse revolutie en zich uitspraken tegen hun eigen onderdrukking en die van tot slaaf gemaakten in de koloniën.