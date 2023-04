Ons koloniale verleden in vijftig voorwerpen

Postzegels Voor het eerst mengden voormalig gekoloniseerde landen zich in de wereldpolitiek

Op de Bandungconferentie in april 1955 verzamelden zich afgevaardigden van 29 Afrikaanse en Aziatische landen. Voor het eerst in de geschiedenis mengden voormalig gekoloniseerde landen zich gezamenlijk in de wereldpolitiek, in de hoop op een gelijkwaardige en onafhankelijke positie.