De voetballer is een product dat verkocht moet worden

Koopmeiners is de vader van voetballers Teun (24) en Peer (22), die allebei in de jeugd van AZ speelden en het eerste haalden. De docent sportpsychologie heeft een lang cv waarin talentontwikkeling centraal staat en via zijn zoons heeft hij AZ goed leren kennen. Hij is kritisch, trekt ook geregeld aan de bel bij trainers en begeleiders, maar vindt dat de club ook veel zaken goed voor elkaar heeft. In de loop der jaren heeft hij alleen wel ontdekt dat het systeem in essentie bikkelhard is.

‘In het onderwijs probeer je mensen zo goed mogelijk naar het einde te brengen’, legt hij uit. ‘Hier is het concept anders: ze kunnen je ieder jaar wegsturen. Als je bij de onderste zoveel zit, val je af, want dan ziet de club geen potentie meer. Dat clubs daar een opleidingsfilosofie aanhangen, snap ik wel, maar het is een bedrijfsmatig model. Als het geen geld oplevert, gaat niemand deze hele fabriek onderhouden toch?’