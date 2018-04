Vrouwenemancipatie kan 150 miljoen Afrikanen van de honger redden

De Afrikaanse Ontwikkelingsbank pleit voor een beleid dat vrouwen aanspoort om te werken, te ondernemen en deel te nemen aan de economische ontwikkeling. Vanuit het perspectief van mensenrechten, maar evengoed vanuit een gezonde financiële reflex. Belangrijk economisch potentieel wordt verspild als vrouwen kansen worden ontnomen.



Om deze verspilling uit de weg te ruimen, heeft de Afrikaanse Ontwikkelingsbank een hefboomfonds opgericht: de Affirmative Finance Action for Women in Africa. Dit fonds kan tot 2025 tot 3 miljard dollar inzetten. Het doel is Afrikaanse vrouwen een betere toegang tot geld te geven, zodat ze economisch sterker worden en zich niet meer op de zwarte markt hoeven te begeven.



Voor Marie was de toegang tot geld het grootste obstakel bij het oprichten van haar bedrijf: ‘Internationale instellingen zoals de Wereldbank en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank verwelkomden mijn project met open armen, juist omdat ik een vrouw was. Ik paste perfect binnen het genderbeleid van de banken.’ Ondanks de interesse bliezen ze de samenwerking toch snel af. ‘Ze vreesden voor competitie met grote bedrijven, zoals Nestlé. Ze dachten dat ik de lening nooit zou kunnen terugbetalen. Bij commerciële banken was de rente te hoog, maar ik kon uiteindelijk geld lenen bij familie. Zo ging de bal toch rollen.’



Het is twee decennia geleden dat Marie op zoek ging naar een lening. Ondertussen zijn de tijden veranderd en de initiatieven van de grote instellingen klinken veelbelovend. Toch blijft het de vraag in hoeverre de armste boerinnen in verre nederzettingen in Malawi of Congo ooit een dollar van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank zullen zien. Ervaring met grote fondsen, zoals de klimaatfondsen van de Verenigde Naties, leert dat er vaak een kloof is tussen de doelstellingen van de fondsen en de portefeuille van de armste boeren. Het is daarom essentieel dat de Afrikaanse Ontwikkelingsbank samenwerkt met ngo’s en instellingen die voorzien in microfinanciering.