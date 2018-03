Overheid, grijp in! Het is hoogtijd voor een suiker- en vleestaks

Afgelopen week betoogden de psycholoog Jutka Halberstadt en hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell nog in Het Parool dat het tijd wordt voor de overheid om in te grijpen in onze ongezonde omgeving. In dezelfde krant schreef Seidell al in februari samen met 25 wetenschappers, wethouders en vertegenwoordigers van voedingsorganisaties een brandbrief om het aanbod van slecht voedsel in de publieke ruimte in te dammen.

De Nederlandse overheid is er ondertussen van overtuigd dat het gezonder moet, maar durft nauwelijks in te grijpen. Beleidsmakers laten het initiatief vooral bij de voedselindustrie, met convenanten en andere softe afspraken. In 2014 sprak toenmalig minister van Volksgezondheid Edith Schippers (VVD) bijvoorbeeld met de voedingsindustrie af dat ze zelf de hoeveelheid suiker, zout en vet in hun producten zouden verlagen. Begin vorig jaar, op de Nationale Voedseltop, kwamen de overheid en tal van bedrijven en organisaties met elkaar overeen om binnen tien jaar internationaal koploper te zijn in gezonde en duurzame voeding. Maar de concrete maatregelen zijn te mager. Het blijft frunniken in de marge: een campagnetje hier, een keurmerkje of een appje daar.