Nederlandse landbouw is helemaal geen lichtend voorbeeld voor de wereld

De grote uitdaging is de consument en kiezer te overtuigen dat meer eenvoud, meer grutto’s, meer menselijke maat, meer gezondheid en minder ‘circus’ ruimschoots opwegen tegen de extra kosten. Transities beginnen met de bereidheid om op zijn minst de kosten en baten van zo’n inclusieve landbouw financieel door te rekenen. Op basis van aldus verkregen wisselkoersen kunnen vervolgens acties gedefinieerd worden.

Maar moeten wij dan niet de hoogst haalbare opbrengsten realiseren om ook mensen buiten Nederland te voeden en daar landbouwgrond uit te sparen ten gunste van lokaal natuurbehoud? Dat argument is om diverse redenen grotesk. Van het meeste Nederlands graan wordt geen brood gemaakt maar veevoer.

Een belangrijk deel van onze veelgeprezen export bestaat bovendien uit luxeproducten en die hebben met de bestrijding van honger elders in de wereld weinig van doen. Of we mondiaal voldoende mensen duurzaam kunnen voeden en natuurgebieden sparen, zal dan ook niet afhangen van de laatste kilogrammen gewas die we in dat kleine beetje Nederland weten te oogsten. Wel van het succes waarmee we de laag-productieve landbouw in ontwikkelingslanden naar een hoger peil tillen.

Laten we daarom nadenken over een Nederlandse landbouw die niet louter gefixeerd is op kilo’s en efficiëntie. Laten we accepteren dat onze boeren onmogelijk kunnen concurreren met hun collega’s in Nieuw Zeeland of Brazilië. En dat we daar dus wat voor moeten betalen. Laat de Nederlandse landbouw gerust een voorbeeld zijn, maar dan een voorbeeld van hoe een patiënt van zijn meervoudige kwalen en chronische medicijngebruik kon afkomen.