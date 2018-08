Laat natuur en technologie samen optrekken in de voedselindustrie

We willen het liefst natuurlijk voedsel, terwijl voedsel altijd technologisch is. Al duizenden jaren grijpen we in biologische processen in om voedsel te verbouwen, vanaf de eerste gekweekte soorten in de Levant. Op de rationele wijze waarop we vandaag ons voedsel produceren en consumeren, lijken we meer dan ooit in een kunstmatige verhouding tot ons voedsel en de natuur te staan. We zien planten als dingen die we kunnen optimaliseren naar eigen smaak, we kweken groente met artificieel licht en we zien voedsel als goedkoop object, dat we weggooien als we het niet meer willen.

Met CRISPR kunnen we de natuur nu nog verder naar onze hand zetten door nog preciezer in de genen van planten in te grijpen. Daarmee wordt voedsel hoogtechnologisch: ook al ziet een CRISPR-tomaat er heel natuurlijk uit, hieraan is gesleuteld met de nieuwste technieken, wellicht zelfs geoptimaliseerd om precies in jouw persoonlijke dieet te passen met de voedingsstoffen die jij nodig hebt.

Maar terwijl het moeilijk te ontkennen is dat de menselijke ratio nu meer dan ooit invloed heeft op de natuur, lijkt er weinig rationeels aan ons gedrag. Hoezeer we ook proberen de omgeving voor onszelf te optimaliseren, voor deze moderne relatie tot natuur en voedsel betalen we een hoge prijs.

Kijk naar onze huidige voedselketen. Doordat eten constant goedkoop en in overvloed aanwezig is, kampen we nu met voedselverspilling en ziektes als obesitas. Daarnaast zijn we in ons moderne stadsleven verder dan ooit verwijderd geraakt van een natuurlijke omgeving en van onze voedselbronnen, terwijl steeds meer onderzoek aantoont dat nabijheid van een natuurlijke omgeving een belangrijke bron van welzijn is. Het moderne voedselsysteem heeft onze wereld onttoverd en de mens uit zijn natuurlijke verband gerukt. En de kosten daarvoor worden steeds hoger.